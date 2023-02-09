İngiliz sismolog depremin büyüklüğünü böyle açıkladı Maraş depremi İngiltere’yi ikiye bölerdi!
Bir İngiliz sismolog Kahraman Maraş’ta meydana gelen depremin büyüklüğünü İngiltere haritası üzerinde gösterdi. Sismoloğa göre, oluşan kırık İngiltere’yi iki bölecek büyüklükte.
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen yerlerde arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, bir İngiliz sismoloğun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama dehşete düşürdü.
İngiliz sismolog Stephen Hicks, Kahramanmaraş’da kırılan fay hattının büyüklüğünü İngiltere haritasında gösterdi.
Sismolog, “Size Türkiye'deki depremin büyüklüğü hakkında bir fikir vermesi için, USGS ShakeMap'i Britanya Adaları'nın üzerine yerleştirirsek, fay (kırmızı renkler) Severn Halici'nden Humber Halici'ne kadar kırılırdı. İngiltere'nin büyük bir kısmı en azından Yoğunluk Seviyesi 7'nin sallandığını görecekti.” İfadelerini kullandı.