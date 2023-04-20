İngiliz sevicilere okutun bu haberi! 45 yıl sonra böylesi ilk kez oldu

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede bu yılın mart ayında enflasyon artışı yüzde 10,4’ten 10,1’e gerilerken gıda fiyatları geçen ay yüzde 19,2 artış kaydederek 1977 yılından bu yana en sert yükselişi kaydetti.

Ülkede bir önceki ayda (şubat) gıda ve alkolsüz içecek fiyatları yıllık bazda yüzde 18,2 artmıştı.

Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Başekonomisti Grant Fitzner mart ayında enflasyonun hız kesmesinde akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün katkısının olduğunu belirtti.

Grant Fitzner, gıda fiyatlarının artışını sürdürmesiyle bu katkının büyük oranda ortadan kalktığını kaydetti.

Fitzner, küresel gıda fiyatlarının düşüş eğiliminde olduğunu hatırlatarak henüz bu düşüşün İngiltere’deki süpermarket zincirlerinin fiyatlarına yansımadığını belirtti.

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Araştırma şirketi Kantar’ın verilerine göre ülkenin önde gelen süpermarket zincirlerinden Lidl’ın mart ayında fiyatlarının yıllık bazda yüzde 25,2, Aldi’nin 23,7, Morrissons’ın yüzde 18, Asda’nın yüzde 17,5, Sainsburry’nin yüzde 15, Tesco’nun yüzde 14,4 artış kaydettiği bildirildi.

Ülkenin önde gelen diğer süpermarket zincirlerinden Waitrose’nin fiyatlarının ise bu yılın mart ayında yıllık bazda yüzde 14,1 ve Ocado’nun yüzde 10,7 yükseldiği bildirildi.

Şirketin verilerine göre, ülkede süpermarket zincirlerindeki fiyatlar bu yılın mart ayında yüzde 17,2 artış kaydetti.

Kantar’ın verilerine göre, ülkede bu yılın mart ayında süpermarket zincirlerinden Asda’da Dragon markalı çedar peynirinin fiyatı yüzde 80 ve 800 gramlık beyaz tost ekmeğinin fiyatı ise yüzde 67 artış kaydetti.

Ocado’da ise Quaker marka kahvaltılık yulaf lapasının yüzde 65,5, Asda’da 800 gramlık beyaz tost ekmeğinin fiyatının ise yüzde 67 artış gösterdi.

Gıda fiyatlarındaki artış ülkede halkın harcamalarını kısmasına neden olurken, süpermarket zincirleri ise dar gelirli kesime uygun ürünlere yer verebilmek için çaba gösteriyor.

Artan gıda fiyatlarına ilişkin Asda’dan yapılan açıklamada, "Küresel enflasyonist baskılara rağmen fiyatlar müşteriler için kontrol altında tutmak için çok çalışıyoruz ve en düşük fiyatlı büyük süpermarket olmaya devam ediyoruz.” değerlendirilmesine yer verildi.

Bir diğer süpermarket zinciri olan Sainsbury’s’ten yapılan açıklamada, “Son iki yılda fiyatlarımızı düşürebilmek için 500 milyon sterlinlik yatırım yaptık.” ifadesi yer buldu.

Waitrose ise ürünlerinin tedarikinde üreticilere adil bir ödemenin yapılmasına özen gösterdiklerinin altını çizerek, fiyatların düşük tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Euronews