İngiliz, Putin ve Erdoğan'ın arasının açılmasını istiyor

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin dış haberler editörü David Gardner tarafından yapılan analizde, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Macron'la tartışması manşetlere taşındı ancak Rusya ile rekabeti daha büyük bir tehdit" ifadesi kullanıldı.

FT'de düzenli köşe yazıları da kaleme alan Gardner'e göre son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında da soğuk rüzgarların estiği iddia edildi.

'Erdoğan, Macron'u dövmek için sağlam bir sopa seçti'

Önce Türkiye ve Fransa Cumhurbaşkanları arasındaki tartışmayı değerlendiren Gardner, "Erdoğan, Macron'u dövmek için sağlam bir sopa seçti" diyor.

Gardner, bu görüşüne gerekçe olarak Erdoğan'ın, Macron'un Samuel Paty adlı öğretmenin Muhammed Peygamber'in karikatürlerini sınıfta öğrencilerini göstermesi sonrası başı kesilerek öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamaları tüm Müslümanlara yönelik bir saldırı olarak görmesini gösteriyor.

"Kendisinin Müslümanlarların lideri olduğunu varsayan Erdoğan, Macron'a yanı vermesi gerektiğini düşündü. Müslüman liderler de Türkiye Cumhurbaşkanından ne kadar nefret ederlerse etsinler, Macron'u savunamazlardı" diyor Gardner.

David Gardner'a göre son dönemde manşetlere taşınan Macron'la tartışması olsa da, Erdoğan'ın için daha büyük bir tehdit var: Rusya'yla rekabeti.

Gardner, "Bu hafta Rus hava kuvvetleri, Türkiye'nin Suriye'de desteklediği muhalif gruplarından birini bombaladı, tahminen 78 savaşçıyı öldürdü. Oysa Türk ordusu geçen hafta İdlib'de sekiz noktadan daha rahat savunulabilir yerlere çekilmişti. Ancak İdlib'de yaşananlar, Rusya'nın, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan karşısında Azerbaycan'ı desteklemesine misillemesi gibi görünüyor. Sayın Erdoğan hem kapasitesinden fazlasını zorluyor hem de kırılgan. Birisinin bu karışımı test etmesi sadece an meselesiydi. Bunu yapan ilk kişi de Erdoğan'ın müttefiki Sayın Putin oldu." dedi.