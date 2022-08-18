İngiliz polisinden garip Ronaldo açıklaması!

Manchester United'da zor günler geçiren ve ayrılığı konuşulan Cristiano Ronaldo'ya polisten uyarı geldi. Merseyside polisi konuyla ilgili açıklama yaptı.

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi potasına giremeyen Manchester United'da Ronaldo krizi sürüyor. Takımda mutsuz olduğu iddia edilen Portekizli futbolcunun polisi ile yaşadığı olay ortaya çıktı.

Ntv'nin haberine göre; Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'ya Merseyside polisinden uyarı geldi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçta bir Everton taraftarının telefonunu elinden alarak yere fırlatması gündem olan oyuncuya polis uyarı yaptı.

Merseyside polisinden yapılan açıklamada; "9 Nisan Cumartesi günü Everton ile Manchester United maçıyla alakalı iddia bize ulaştı. 37 yaşındaki bir adam saldırı iddiasıyla sorguya çekildi. Konu koşullu uyarı olarak ele alındı ve an itibariyle konu kapandı." denildi.

Lige iki maçta sıfır çekerek başlayan Manchester United, 22 Ağustos'ta sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.