İngiliz ordusunda uyuşturucu skandalı

İngiliz ordusunda uyuşturucu kullandıklarının belirlenmesinin ardından görevden alınan askerlerin sayısı yükseliyor.

İngiliz Guardian gazetesinin, konuyla ilgili İngiltere Savunma Bakanlığından edindiği verilere dayanarak, İngiltere'nin ordusunda uyuşturucu kullanması nedeniyle görevinden olan askerlerin sayısıyla ilgili bir habere imza attı.

Konuyla ilgili haberde, 2017-2020 senelerinde uyuşturucu kullandığı için orduda görevden alınanların sayısında bir yükselme olduğu ifade edilerek, 2017 yılında 580, 2018 yılında 630 ve 2019 yılında ise 660 askerin ''A'' sınıfı olarak isimlendirilen kokain ve benzeri uyuşturucuları kullandığının belirlendiği bildirildi.

Yılın ilk 6 ayda 270 asker uzaklaştırıldı

Bu senenin ilk 6 ayında 270 askerin uyuşturucu kullanımı sebebiyle görevden uzaklaştırıldığı belirtilen haberde, 10 askerin de sık kullanılan bir savaş alanı uyuşturucusu olarak da bilinen 'amfetamin' isimli uyuşturucuyu kullandığı açıklandı.

Test sayısında mühim bir azalma söz konusu

Her sene yaklaşık 80 bin uyuşturucu testinin yapıldığı İngiliz ordusunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dolayısıyla test sayısında önemli bir azalma olduğu da öne sürüldü.

İngiltere ordusunun durumu

Ülkenin ordusunda halen 79 bin 620 asil ve 29 bin 980 yedek asker görevde bulunuyor.