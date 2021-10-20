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Spor İngiliz kulübü uyardı: Arap giysileri giyerek gelmeyin
Spor

İngiliz kulübü uyardı: Arap giysileri giyerek gelmeyin

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman tarafından satın alınan Newcastle United'da yöneticiler taraftarların cübbe ve sarık giymemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 21:25:00 -
İngiliz kulübü uyardı: Arap giysileri giyerek gelmeyin

Newcastle United taraftarı, kulübün Suudi Arabistanlılar tarafından satın alınması sonrası Arap kültürüne özgü kıyafetler giyerek stadyuma akın etti. Bunun üzerine kulüp bir açıklama yaparak taraftarlara bu kıyafetleri giymemesi yönünde ricada bulundu.

"Endişe duyuyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Newcastle United taraftarlarından, günlük hayatlarında bu tarz kıyafetler kullanmıyorlarsa, Arap giysileri veya Orta Doğu'yu çağrıştıran sarıklar giymemelerini rica ediyoruz. Takımın yeni sahiplerinden hiçbiri, taraftarların bu şekilde kutlama yapmayı seçmesinden rahatsızlık duymadı. Bunu, hoş geldin mesajı taşıyan, pozitif bir davranış olarak yorumladılar. Öte yandan, bu şekilde giyinmenin kültürel açıdan yanlış olacağına ve bazı kesimlerde rahatsızlık yaratabileceğine dair endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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