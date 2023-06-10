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Dünya İngiliz Kraliyet Donanması gemisinde sabotaj soruşturması! Dünya gündemini altüst edecek
Dünya

İngiliz Kraliyet Donanması gemisinde sabotaj soruşturması! Dünya gündemini altüst edecek

Yeniakit Publisher
2023-06-10 14:02:00 - 2023-06-10 14:05:02
İngiliz Kraliyet Donanması gemisinde sabotaj soruşturması! Dünya gündemini altüst edecek

İngiltere Kraliyet Donanması envanterinde bulunan HMS Glasgow’da kabloların kesilmesinin ardından sabotaj soruşturması başlatıldı. Dünyaca ünlü gemiden şok gelişme detayları... Görülmemiş gelişme...

İngiliz Donanması, sabotaj iddası nedeniyle çalkalanıyor.

Defence Türk'ün haberine göre, İngiltere Kraliyet Donanması’na bağlı HMS Glasgow’da kabloların kesilmesinin ardından sabotaj soruşturması başlatıldı. Bahse konu savaş gemisinin İskoç tersanesinde "kasıtlı hasar" lmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

BAE Systems, HMS Glasgow’da yaklaşık 60 kablonun kesilmesinin ardından onarımların değerlendirildiğini ifade etti. İnşa edilen sekiz Type 26 gemisinden ilki olan gemi, şu anda BAE’nin Glasgow’daki Clyde Nehri üzerindeki Scotstoun’daki tersanesinde donatılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BAE Systems Sözcüsü, soruşturma için gemi üzerindeki çalışmaların geçici olarak durdurulduğunu söyledi. Haberde, olayın ödeme anlaşmazlığı nedeniyle bir mühendis tarafından gerçekleştirildiği iddia edililiyor. İletişim sistemleri için veri kabloları ve güç sağlayacak olan elektrik kabloları da dahil olmak üzere yaklaşık 23.000 adet kablo döşeneceği aktarılıyor.

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