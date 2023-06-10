Fransa'dan, görülmemiş çağrı: Avrupa ülkelerine ortak iltica sistemi! Kişi başı 20 bin Euro belli oldu

Fransa'dan, Avrupa ülkelerine ortak iltica sistemi çağrısı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Avrupa ülkelerine 'ortak iltica sistemi' oluşturma çağrısında bulundu.

Fransız BFMTV kanalına konuk olan Darmanin, Annecy kentinde 8 Haziran'da meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Darmanin, psikiyatri uzmanının, saldırının şüphelisinin gözaltında kalmasına, sorgu ve soruşturmaya tabi olmasına bir engel olmadığını tespit ettiğini söyledi.

Fransız Bakan, şüphelinin "radikalleşmiş" biri olmadığını belirtti.

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Darmanin, "Soru şu ki 'İsveç'te iltica hakkı olan biri neden Fransa'da iltica talebinde bulunabilir?' Belki de bir 'Avrupa iltica (hakkı)' düşünebiliriz." diye konuştu.

Bunun Avrupa ülkelerinde ortak bir dosya oluşturmaktan geçebileceğini anlatan Darmanin, mevcut durumda bu ülkelerin iltica başvurularını kabul etmek için farklı kuralları olduğuna dikkati çekti.

OLAY

Fransa'nın Annecy kentinde 8 Haziran'da sabah parkta bir kişi çevredekilere bıçakla saldırmış, 4'ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.

Polis şüpheliyi gözaltına almıştı.

Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde bıçak olan şüphelinin, iki kişinin engellemelerine rağmen çevredeki çocuklara saldırdığı görülüyor.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2013'te iltica talebi İsveç'te kabul edilen şüphelinin bu ülkede oturum izni olduğunu belirtmişti.

Darmanin, şüphelinin İsviçre, İtalya ve Ekim 2022'de Fransa'da iltica talebinde bulunduğunu söylemişti.

Fransız Bakan, ülkesinin şüphelinin iltica talebini reddettiğini 4 Haziran'da bildirdiğini aktarmıştı.

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