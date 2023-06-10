  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin komşusu Atina'dan istedi! Yunanistan yanıbaşımızda söz sahibi olacak

Milyonların gözü kulağı bu haberde! Asgari ücrette flaş gelişme

ABD izin verdi! F-35 öncesi F-16'lar Romanya'ya verildi

İtalya'dan Türkiye'ye Şengen vizesi açıklaması! Talep patladı, 'başladık' diyerek duyurdular

Milyonlarca insan ölümle burun buruna! Türkiye'nin kapısını çalıp acil olarak yardım istediler

Yalova'dan kalkan Türk gemisine İtalyanlar müdahale edecek! Gemi personeli kendini kilitledi

F-16 uçağına en çok hangi ülkeler sahip? Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Fay hatları bir ilimizin çevresini tamamen sardı! Tsunami tehlikesi var, 7.2 şiddetinde deprem olabilir

AB'nin petrol yaptırımlarına Hindistan çözümü! Rus petrolüyle ilgili dikkat çeken gelişmeler

İYİ Parti'de Meral Akşener'e yol görünüyor! Ethem Baykal'dan flaş açıklamalar
Dünya Fransa'dan, görülmemiş çağrı: Avrupa ülkelerine ortak iltica sistemi! Kişi başı 20 bin Euro belli oldu
Dünya

Fransa'dan, görülmemiş çağrı: Avrupa ülkelerine ortak iltica sistemi! Kişi başı 20 bin Euro belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-10 00:46:00 - 2023-06-10 00:59:16
Fransa'dan, görülmemiş çağrı: Avrupa ülkelerine ortak iltica sistemi! Kişi başı 20 bin Euro belli oldu

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Avrupa ülkelerine 'ortak iltica sistemi' oluşturma çağrısında bulundu. Fransa'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. AB üyesi ülkeler, ortak göç ve iltica kuralları görüşmelerinde yıllar süren tıkanmayı aştı, anlaşmaya vardı. Sığınmacı kabul etmeyen ülke, ev sahipliği yapan ülkeye kişi başı 20 bin Euro ödeyecek.

Fransa'dan, Avrupa ülkelerine ortak iltica sistemi çağrısı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Avrupa ülkelerine 'ortak iltica sistemi' oluşturma çağrısında bulundu.

Fransız BFMTV kanalına konuk olan Darmanin, Annecy kentinde 8 Haziran'da meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Darmanin, psikiyatri uzmanının, saldırının şüphelisinin gözaltında kalmasına, sorgu ve soruşturmaya tabi olmasına bir engel olmadığını tespit ettiğini söyledi.

Fransız Bakan, şüphelinin "radikalleşmiş" biri olmadığını belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Darmanin, "Soru şu ki 'İsveç'te iltica hakkı olan biri neden Fransa'da iltica talebinde bulunabilir?' Belki de bir 'Avrupa iltica (hakkı)' düşünebiliriz." diye konuştu.

Bunun Avrupa ülkelerinde ortak bir dosya oluşturmaktan geçebileceğini anlatan Darmanin, mevcut durumda bu ülkelerin iltica başvurularını kabul etmek için farklı kuralları olduğuna dikkati çekti.

OLAY

Fransa'nın Annecy kentinde 8 Haziran'da sabah parkta bir kişi çevredekilere bıçakla saldırmış, 4'ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.

Polis şüpheliyi gözaltına almıştı.

Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde bıçak olan şüphelinin, iki kişinin engellemelerine rağmen çevredeki çocuklara saldırdığı görülüyor.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2013'te iltica talebi İsveç'te kabul edilen şüphelinin bu ülkede oturum izni olduğunu belirtmişti.

Darmanin, şüphelinin İsviçre, İtalya ve Ekim 2022'de Fransa'da iltica talebinde bulunduğunu söylemişti.

Fransız Bakan, ülkesinin şüphelinin iltica talebini reddettiğini 4 Haziran'da bildirdiğini aktarmıştı.

İlginizi çekebilir→ Rusya'dan sonra İngiliz turistler Türkiye'de 3. Kaynak pazar olma yolunda ilerliyor: İndirim, zam çıkışı→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Putin doğruladı: Ukrayna karşı saldırısı kararı aldı! Trajedi bir girişim olacak! Korkutan gelişme→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23