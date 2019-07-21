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İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi taze siyah incirin ihracatı başlıyor

İngiliz Kraliyet ailesinin dünya genelinde büyük bir popülerlik kazandırdığı taze siyah incirin ihracat yolculuğu 29 Temmuz’da başlıyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:46
İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi taze siyah incirin ihracatı başlıyor

İngiliz Kraliyet ailesinin dünya genelinde büyük bir popülerlik kazandırdığı taze siyah incirin ihracat yolculuğu 29 Temmuz’da başlıyor. Sarılop çeşidi taze incirin ihracatı ise 23 Temmuz tarihinde start alacak.


İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Aydın Grup Başkanlığı, Buharkent Ziraat Odası, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği temsilcilerinin katılımıyla oluşan komisyon, ‘sarılop’ için 22 Temmuz 2019 tarihinde kesim, 23 Temmuz 2019 tarihinde ilk ihraç tarihi olarak tespit edildi. Siyah taze incir için ise 28 Temmuz 2019 tarihi kesim tarihi olarak belirlenirken, ihracat için 29 Temmuz 2019 tarihinde karar kılındı. Taze incir ihracatında aslan payını siyah incirin aldığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin 2018 yılındaki taze incir ihracatının 39 milyon dolar olduğunu, taze incir ihracatının 35 milyon dolarlık diliminin taze siyah incir ihracatından elde edildiğini kaydetti.



Taze siyah incir her derde deva


Taze siyah incirin sağlık açısından çok fazla faydaları olduğunu, bu nedenle tercih edilen bir ürün olduğunu dile getiren Uçak, "Taze siyah incir kanın pıhtılaşmasını engelleyerek kalp krizi riskini azaltıyor, ciltteki yaraların çabuk kapanmasını sağlıyor, kansızlığı önlüyor. Enerji kaynağı olan taze siyah incir astım, öksürük ve soğuk algınlığını tedavi edici özellikler taşıyor, kabızlığı giderirken, kandaki kolesterol seviyesinin dengelenmesine yardımcı oluyor" diye konuştu.



40 ülkeye 35 milyon dolarlık taze siyah incir


Türkiye, 2018 yılında 40 ülkeye 35 milyon dolarlık taze siyah incir ihraç ederken, sarılop incir ihracatı 4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Almanya, 14 milyon dolarlık taze siyah incir talebiyle listenin birinci basamağında yer alırken, Almanya’yı 3.7 milyon dolarlık tutarla İngiltere ve 3.5 milyon dolarlık taze siyah incir talebi ile Hollanda takip etti.


Taze incir ihracatının 2.4 milyon dolarlık dilimi hava kargo yoluyla yapılırken, Hong Kong 1.8 milyon dolarlık tutarla hava kargo yoluyla taze incir ihracatında açık ara lider ülke oldu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:46
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