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İngiliz Kraliçesi ve Johnson'dan demokrasiye darbe! Halk sokağa indi: Darbeyi durdurun!

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ve Kraliçe Elizabeth, parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararına karşı imzaya açılan dilekçeye atılan imza sayısı 1 milyon 300 bine yaklaştı. Sokaklara inen halk "Darbeyi durdurun" sloganları atıyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 23:42
İngiliz Kraliçesi ve Johnson'dan demokrasiye darbe! Halk sokağa indi: Darbeyi durdurun!

Hükümetin Kraliçe'nin onayını alarak parlamentoyu Brexit takvimindeki kritik çıkış tarihinden önce 5 hafta süreyle askıya alma kararını protesto ederek geri alınmasını talep eden dilekçeye bir kaç saat içinde bir milyonu aşkın kişi imza attı.

Dilekçede "Parlamento, 50. maddede (İngiltere'nin AB'den ayrılışını düzenleyen yasa) belirlenmiş süre (31 Ekim) yeterince uzatılana ya da Birleşik Krallık'ın AB'den çıkış iradesinden vazgeçilene kadar askıya alınmamalı ya da dağılmamalıdır" deniyor.

İmza sayısı 1 milyon 300 bine ulaştı

BBC Türkçe'nin haberine göre parlamentonun 100 binden fazla kişi tarafından imzalanan dilekçeleri gündemine alması gerekiyor. İmza sayısı ise 1 milyon 300 bine ulaştı. 

Kraliçe onayladı

İngiltere'de hükümet, Kraliçe 2. Elizabeth'ten, Eylül başında yeni yasama dönemi için açılacak Parlamento'yu askıya almasını talep etmiş Kraliçe talebi onaylamıştı.

Parlamento'nun 9 ile 12 Eylül arasında bir tarihte askıya alınmasına ve 14 Ekim'de tekrar çalışmaya başlamasına karar verildiği açıklanmıştı.

Brexit öncesi anlaşma olmadan ayrılma adımlarını engelleyecek

Bu durumda milletvekillerinin 31 Ekim'deki Brexit öncesinde İngiltere'nin AB'den bir anlaşma olmadan ayrılmasını engelleyecek adımlar atması için önlerinde çok az zaman kalmış olacak.

"Darbeyi durdurun" sloganları atıldı

Karar açıklandıktan sonra dün akşam üzeri Parlamento önünde hızla büyüyen protesto gösterisine katılan ve "Darbeyi durdurun" sloganları atan binlerce kişi gece geç saatlere kadar meydanda kaldı.

Muhalefet, hükümeti 31 Ekim'deki çıkış tarihi öncesinde Avrupa Birliği ile bir anlaşma sağlamaya yönelik görüşmelere ve yasama faaliyetine zaman bırakmayarak demokrasiye darbe indirmekle suçluyor.

Muhafazakar Parti içinde AB'den ayrılmama ya da anlaşmasız bir şekilde ayrılmama yanlısı olanlar rahatsızlıklarını dile getiriyorlar.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 23:42
  1. Darbeyi durdurun
  2. Kraliçe 2. Elizabeth
  3. İngiltere
  4. Brexit

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