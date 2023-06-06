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Gündem İngiliz istihbaratçıdan Kalın’a güldüren mesaj
Gündem

İngiliz istihbaratçıdan Kalın’a güldüren mesaj

Yeniakit Publisher
2023-06-06 14:18:00 -
İngiliz istihbaratçıdan Kalın’a güldüren mesaj

İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığına getirilen İbrahim Kalın’ı sosyal medya üzerinden tebrik etti.

Moore daha önce Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olduğu için tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlediğini hatırlatarak, "Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak, eski dostum İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı'na atanmasından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore, MİT Başkanlığına getirilen İbrahim Kalın'ı Twitter üzerinden resmi hesabını etiketleyerek tebrik etti. Moore daha önce Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanlığının başına getirilmesinden dolayı tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlemesini hatırlatarak, “Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak, eski dostum İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı'na atanmasından dolayı tebrik ediyor, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Moore, Fidan adına açılan sahte hesabı etiketlemişti

MI6 Başkanı Richard Moore, 4 Haziran’da Dışişleri Bakanlığının başına getirilen Hakan Fidan'ı tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlemişti. Moore paylaşımında, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım." ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra hatasını fark ederek yeni bir paylaşım yapan Moore, “Hay aksi, bu utanç verici. Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek” ifadelerine yer vermişti.


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