İngiliz Guardian'a genç seçmenden tokat gibi cevap! 'Erdoğan bizim için baba figürü gibi'

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek seçim yarışıyla ilgili bir seçmenin görüşlerini paylaşırken, hiç beklemediği yanıtlar aldı.

Haberde, 23 yaşında olduğu belirtilen İflah Oluklu'nun, Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadelerine yer verildi.

"Türkiye'de bizim için baba figürü gibidir"

Oluklu'nun, yıllardır hükümetin başındaki isim olan Erdoğan'ın yerini muhalefet cephesinden kimsenin dolduramayacağına ilişkin sözleri paylaşıldı:

"Erdoğan bizim için Türkiye'de bir baba figürü gibidir. 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Onu liderden uzaklaştırmanın imkansız olduğunu düşünmüyorum ama özellikle bu muhalefet içerisinde onun yerini doldurabilecek kimse yok”

"Erdoğan'a özgürce oy veriyoruz, körü körüne değil"

Oluklu, konuşmasının devamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verme davranışına da vurgu yaparken, "Özgür irademiz var ve ona göre oy veriyoruz." ifadesini kullandı.

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“İnsanlar bizden, Erdoğan'a, AK Parti'ye oy verenlerden koyunmuşuz gibi bahsediyor, körü körüne oy veriyormuşuz gibi. Ama durum hiç de öyle değil, biz özgür seçime sahibiz ve ona göre oy kullanırız”

Guardian muhalefete açıktan destek vermişti

Aynı gazete, daha önceki analizinde Erdoğan'ı hedef almış, 2023 seçimlerini muhalefetin kazanması gerektiğini savunarak, "Muhalefet, onu sandıkta yenmek için birleşmeli." diye yazmıştı.