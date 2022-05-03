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Dünya İngiliz futbol kulübünden örnek davranış! Stadyumu Müslümanlara işte böyle açtılar!
Dünya

İngiliz futbol kulübünden örnek davranış! Stadyumu Müslümanlara işte böyle açtılar!

İngiliz futbol kulübü Blackburn Rovers, örnek bir davranış sergileyerek stadyumunda bayram namazı kılınmasına izin verdi. Yüzlerce Müslüman stadyumda saf tutarak namaz kıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 12:46:00 - 2022-05-03 12:52:27

İngiliz kulübünün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Blackburn kentinde bulunan yaklaşık 32 bin taraftar kapasiteli Ewood Park Stadı'nda yeşil zemin üzerinde binden fazla Müslümanın bayram namazı görüntüleri yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Blackburn Rovers'taki herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bu sabah Rovers, ülkede bayram namazının sahasında kılındığı ilk futbol kulübü oldu" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'de 32 bin kişilik Ewood Park Stadı'nda yaklaşık bin kişi bayram namazını yeşil zeminde kıldı.

 

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