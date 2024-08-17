İngiliz federasyonundan inanılmaz karar! Hakemlerin tuttukları takım belli oluyor
İngiltere Futbol Federasyonu yeni sezonun başlamasıyla bomba bir karar aldı. Bu karara göre olası hakem tartışmalarının önüne geçmek için hakemler tuttukları takımları açıklayacak
Premier Lig'de 2024/2025 sezonu dün oynanan Manchester United Fulham maçı ile başlarken flaş bir iddia ortaya atıldı.
TUTTUKLARI TAKIM AÇIKLANACAK
İngiliz basınında yer alan habere göre, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) devrim niteliğinde bir karara imza atacak.
Olası hakem tartışmalarının önüne geçmek isteyen federasyon hakemlerin tuttukları takımları açıklayacak.
NE OLMUŞTU
Geçtiğimiz sezon oynanan Nottingham Forest – Everton maçının VAR hakemi Stuart Attwell'in Luton Town taraftarı olduğu ve takımını kurtarmak için Nottingham Forest aleyhine kararlar verdiği iddia edilmişti.
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