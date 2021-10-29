İngiliz Economist’ten bomba Erdoğan itirafı

Münübe Yılmaz

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen İngiliz The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirmeye çalışırken bile övmek zorunda kaldı. Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyerek Türkiye’nin içişlerine müdahale eden 10 ülkenin büyükelçisinin özür dileyip geri adım atmasını Erdoğan’ın geri adımı olarak lanse etme pişkinliğinde bulunan Economist, “Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarında gördüğü en büyük diplomatik krizi alevlendirip geri adım attıktan sonra zafer ilan etti. Bu durum, Erdoğan’ın aslında kutlayacak bir zafere ne kadar ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor” herzesini yumurtladı.

Erdoğan hâlâ çok etkili

Muhalefetin ve iş dünyasının Erdoğan’ı devirmek için giriştiği çabalara da değinen İngiliz dergi, “Erdoğan'ın bir kenara çekilmesi için henüz çok erken. Türkiye'nin lideri, ülke siyasetinin üzerinde yükselmeye ve on milyonlarca insanın, mahkemeler ve polis dahil olmak üzere medya ve devlet kurumlarının sadakatini yönetmeye devam ediyor” dedi.