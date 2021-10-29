  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İngiliz Economist’ten bomba Erdoğan itirafı
Medya

İngiliz Economist’ten bomba Erdoğan itirafı

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen The Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmeye çalışırken bile övmek zorunda kaldı. İngiliz dergi, “Erdoğan'ın bir kenara çekilmesi için henüz çok erken” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 10:45:00 -
İngiliz Economist’ten bomba Erdoğan itirafı

 Münübe Yılmaz 

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen İngiliz The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirmeye çalışırken bile övmek zorunda kaldı. Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyerek Türkiye’nin içişlerine müdahale eden 10 ülkenin büyükelçisinin özür dileyip geri adım atmasını Erdoğan’ın geri adımı olarak lanse etme pişkinliğinde bulunan Economist, “Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarında gördüğü en büyük diplomatik krizi alevlendirip geri adım attıktan sonra zafer ilan etti. Bu durum, Erdoğan’ın aslında kutlayacak bir zafere ne kadar ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor” herzesini yumurtladı.

Erdoğan hâlâ çok etkili

Muhalefetin ve iş dünyasının Erdoğan’ı devirmek için giriştiği çabalara da değinen İngiliz dergi, “Erdoğan'ın bir kenara çekilmesi için henüz çok erken. Türkiye'nin lideri, ülke siyasetinin üzerinde yükselmeye ve on milyonlarca insanın, mahkemeler ve polis dahil olmak üzere medya ve devlet kurumlarının sadakatini yönetmeye devam ediyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteorolojiden 34 il için flaş ikaz: Kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor
Aktüel

Meteorolojiden 34 il için flaş ikaz: Kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Cuma günü hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; 29 ilde sağanak yağışın etkili olması beklen..
ABD'den F-35 ve F16 açıklaması
Dünya

ABD'den F-35 ve F16 açıklaması

Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin almak istediği F-16'la..
Rıdvan Dilmen-Ahmet Çakar davasında karar verildi
Spor

Rıdvan Dilmen-Ahmet Çakar davasında karar verildi

Beyaz Tv'de ekranlara gelen spor programında Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan eski hakem Ahmet Çakar, hakkında karar ver..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay