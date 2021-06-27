İngiliz devinden Demiral'a 43 milyon pound
İtalyan devi Juventus'un forması giyen milli savunma oyuncusu Merih Demiral için Arsenal'ın 43 milyon pound bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için Arsenal kesenin ağzını açtı.
İngiliz basınından Caughtoffside.com'da yer alan haberde Londra ekibinin 23 yaşındaki futbolcu için 43 milyon pound vermeye hazır olduğu iddia edildi. Haberde bu yaz Arsenal'in milli futbolcumuz için Manchester United, Everton ve Leicester City ile mücadele edeceği belirtildi.
Juve, Merih'in bonservis bedelini açıkladı
Juventus geçtiğimiz günlerde Merih Demiral'ın bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğunu ve oyuncuyu kiralık ya da takas olarak takımdan göndermeyi düşünmediğini açıklamıştı.