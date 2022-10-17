İngiliz devi Türkiye'den çekilme kararı aldı! Rusya ve Ukrayna'dan sonra...

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, sadece küresel politika ve enerjiyi değil global ekonomiyi de etkilemeye devam ediyor. Milyarlarca dolarlık zararı göze alarak Rusya’ya uygulanan ambargoya katılan Batılı şirketler, varlıklarını satıyor, işlerini sona erdiriyor. Bu furyaya katılan küresel markalar, sadece Rusya’da değil, farklı coğrafyalarda da radikal kararlar alıyor.

Dünya'dan Kerim Ülker'in yazısına göre bu şirketlerden biri de İngiliz fuarcılık devi Hyve Group. Hyve Group, Türkiye’de zarar eden birimini sattı ve ülkeden çekildiğini açıkladı.

Dünya genelinde bin 200’den fazla çalışanı olan ve hisseleri Londra Borsası'nda işlem gören İngiliz devi önce Rusya’dan ardından da Türkiye’den çekildiğini açıkladı.

Devin İstanbul’daki firması Hyve Fuarcılık Anonim Şirketi'ni ve yan kuruluşlarını ICA Events'e 166 milyon liraya (8 milyon sterlin) devretti. Böylece Hyve, Ukrayna ve Rusya'nın ardından Türkiye ile birlikte Doğu ve Güney Avrupa bölümünü elden çıkarmış oldu.