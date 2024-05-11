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İngiliz devi Beşiktaş'ın yıldızının peşinde! Kesenin ağzını açtılar

Yeniakit Publisher
2024-05-11 02:05:00 -
İngiliz devi Beşiktaş'ın yıldızının peşinde! Kesenin ağzını açtılar

Premier Lig devi Aston Villa'nın Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muci için teklif vermeye hazırlandığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muci, sezon sonu takımdan ayrılabilir.

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Ernest Muci için Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberde genç oyuncu için bonservis bedelinin açılış rakamının 20 milyon Euro'nun üzerinde olduğu belirtildi.

Şubat ayında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Legia Varşova takımından Beşiktaş'a transfer olan Muci, siyah-beyazlı formayla 11 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 4 gol atan 23 yaşındaki oyuncunun 2027 yılına kadar Beşiktaş'la sözleşmesi bulunuyor.

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