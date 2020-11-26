İngiliz basınından şaşırtan Maradona manşetleri! 34 yıl sonra öç almaya kalktılar

Futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando Maradona evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda etti. Arjantinli yıldızın ölümü futbol dünyasında şok etkisi yaratırken İngiliz gazeteleri sıcağı sıcağına Maradona'dan unutulmaz maçın rövanşını almaya çalıştı.

İngiltere'nin ünlü gazetelerinden Metro, The Sun ve Daily Mirror attığı manşetlerle futbol gündemine oturdu. Maradona'nın cenazesi bile kaldırılmadan atılan manşetler özellikle Arjantinli ve İtalyan taraftarların büyük tepkisini çekti.

34 yıldır unutamadıkları gol

Bilindiği üzere Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere çeyrek finalde Arjantin'e 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Karşılaşmaya 2 gol atan Maradona damga vurdu ancak bu gollerden özellikle bir tanesi pek de normal değildi. Karşılaşmanın 51. dakikasında Maradona kalecinin topu alacağı sırada meşin yuvarlağa elle dokunarak topu ağlara yollamış, İngiliz futbolcuların yoğun itirazına rağmen maçın hakemi orta noktayı göstermişti.

Ardından bir kez daha sahneye çıkan Maradona orta sahadan aldığı topla neredeyse tüm İngiliz takımını çalımlayarak ikinci golünü attı. Karşılaşma sonrası elle attığı gol sorulması üzerine Maradona, "O benim değil Tanrı'nın eliydi" ifadelerini kullandı. Bu gol futbol literatürüne "Tanrı'nın eli" tanımlamasıyla geçti ve üzerinden yıllar geçse de ününü hiç kaybetmedi. Dünya Kupası'ndan elle atılan bir golle elenen İngilizler ise Maradona'yı hiç bir zaman unutmadı.

"Maradona Tanrı'nın ellerinde"

İngilizler, 1986 Dünya Kupası'nda yaşanan bu golün acısını öylesine derinde yaşıyor ki Arjantinli yıldızın ölümünün hemen ardından rövanş alırcasına manşetler atıldı. Metro, The Sun ve Daily Mirror gazeteleri Maradona'nın "Tanrı'nın eliydi" açıklamasına atıfta bulunarak manşetlerini "Maradona Tanrı'nın ellerinde" ifadeleriyle süsledi.