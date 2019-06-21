İngiliz Bakan kadın eylemciye saldırdı

Londra’da, Maliye Bakanı Philip Hammond'ın düzenlediği yıllık Mansion House toplantısına, Muhafazakar Partili Bakan Mark Field’ın bir kadına saldırdığı anlar damga vurdu.

İklim değişikliğini protesto etmek için salonda bulunan bir Greenpeace aktivisti, Asya ve Pasifik’ten sorumlu devlet bakanı Mark Field tarafından fark edildi.

Eylemcinin boğazını sıktı

Kamera kayıtlarının alındığının farkında olmayan Field, önce sandalyesinden kalkarak kadın protestoculardan birini sütunlardan birine doğru fırlattı. Kadının boğazına sarılan Field, daha sonra kadını ensesinden tutarak yaka paça dışarı sürükledi.

Salonda bulunanların Field'e herhangi bir uyarıda bulunmaması ise gözden kaçmadı.

Kendini 'Kadın silahlı olabilirdi' diye savundu

Polis güçleri ise olaya, kadın dışarı atıldıktan sonra dahil oldu. Polis, "Eylemciler iş birliği yaptılar ve mekanı terk ettiler. Gözaltı işlemi yapılmadı" denildi.

Özür diledi

Field’ın protestocuya şiddet uyguladığı anlarsa sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gördüğü tepkiler sonrasında açıklama yapan Field, "İçgüdüsel hareket ettim. Güvenlik görevlisi yoktu ve bir anlığına gerçekten kadının silahlı olabileceğinden endişe ettim. Yaşananlar nedeniyle pişmanım. Koşulsuz özür diliyorum" diye konuştu.

Olayın ardından muhalefet milletvekilleri, Field’ın istifa etmesi ya da görevden alınması çağrısında bulunurken, politikacı hakkında soruşturma başlatıldı.