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Ekonomi

İngiliz bakan Burns "alacaklıyı tehdit ettiği" iddiası üzerine istifa etti

İngiltere'nin Ticaret Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Conor Burns, babasının kredi borcu ödemelerine müdahil olarak alacaklı kişiyi tehdit ettiğinin belirtilmesinin ardından istifasını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:10:42 -
İngiliz bakan Burns "alacaklıyı tehdit ettiği" iddiası üzerine istifa etti

LONDRA (AA) – İngiltere’de Ticaret Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Conor Burns, bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İngiliz parlamentosunun Standartlar Komitesi tarafından yapılan incelemenin sonucunda hazırlanan bir raporda Burns’un babasının kredi borcu ödemelerine müdahil olarak alacaklı kişiyi tehdit ettiği belirtildi.

Raporun İngiliz Başbakanlığına iletilmesinin ardından Devlet Bakanı Burns bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Şikayet, Bakan Burns tarafından Avam Kamarası’nın antetli kağıdına yazılmış ve babasının borcunun yapılandırılması için talepte bulunan bir mektuba dayanıyordu. İngiliz parlamentosunun ilgili komisyonu, şikayetin ardından iddialara ilişkin inceleme başlatmıştı.

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