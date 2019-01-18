İngiliz araştırmacılar: Karma eğitimde kızlar, erkekler kadar zeki olamayacaklarını düşünüyor

yeniakit.com.tr İngiliz medyasında yayınlanan ve on binlerce öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, karma eğitimde kızların izzetinefsi daha geride iken sırf kendi cinsleri ile gittikleri okullarda kendilerine verdikleri değer daha yüksek oluyor.

Araştırma sonucu: Karma eğitim kızın kendine verdiği değeri düşürtüyor

12-17 yaş arasında 100.000 öğrenci üzerinde uzmanların yaptığı araştırma sonuçları İngiliz medyasında haber oldu.

Buna göre 6 yaşından itibaren karma okula giden kızlarda, kendilerinin erkek çocuklar kadar zeki yahut parlak olamayacağına dair inanç başladığı ve kendilerine olan özsaygısında düşüklük bulunduğu tespit edildi.

Buna mukabil 100.000’den fazla tek cinsiyet bulunan okul talebeleri üzerinde yapılan araştırmada ise, oğlanlar ile kızlar arasında kendilerine güven açısından ciddi bir farklılık bulunmadığı tespit edildi.

Queensland Üniversitesi’nden çalışmayı yürüten Dr. Terry Fitzsimmons şunu söyledi: “Araştırmamızın bakıcı ve öğretmenleri genç yetişkinlere güven ve amaç aşılamada kuvvetlendirmesini umuyoruz, bilhassa da 13 yaş kadar erken bir devirde yapılabilecek alan ve kariyer seçimlerinde.”

Bu suretle, karma eğitimin kızlara daha çok değer verdirdiği şeklindeki içimizdeki ipe sapa gelmez laflar eden gafillerin ağzı açık baktığı Batılıların araştırması da kendilerini tekzip ve nakzetti. Hak hakikate göre tertip verilmiş nizamın değil, aksine nefis, heva ve hevese uydurulmaya çalışılan eğitim sisteminin kızlarda değer düşüklüğüne ve böylece diğer birçok sıkıntı haricinde bir başkasına daha yol açtığı bilimsel araştırma ile de görüldü.