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Spor ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı
Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:22:08 -
ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı

ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş'ı 83-74 yendi. Fenerbahçe Beko, haftayı 4 puan ve averajla lider bitirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka: 59-55

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor: 75-89

Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji: 91-95

TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol: 94-85

OGM Ormanspor-Galatasaray: 82-90

Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 78-81

Anadolu Efes-Türk Telekom: 83-78

Beşiktaş-Fenerbahçe Beko: 74-83


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