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Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Galatasaray: 74 - Pınar Karşıyaka: 86

Yeniakit Publisher
2020-12-19 19:39:24 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Ali Şakacı

Galatasaray: Macon 22, Barış Ermiş, Göksenin Köksal 7, Motum 21, Tyus 4, Yiğit Arslan 3, Hunter 14, Williams 3, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz

Pınar Karşıyaka: Taylor 17, Onuralp Bitim 6, Kennedy 13, M'Baye 12, Morgan 17, Mahir Ağva, Henry 18, Yunus Emre Sonsırma, Nusret Yıldırım, Yalim Olcay 3, Arca Tülüoğlu

1. Periyot: 21-24

Devre: 39-46

3. Periyot: 50-67


İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray'ı 86-74 yenerek üst üste 5. maçında da galip ayrıldı.

İzmir temsilcisi bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ise 9. kez mağlup oldu.

Mücadelenin başında pota altından bulduğu basketlerle etkili olan Pınar Karşıyaka, 5. dakikayı 14-6 önde geçti. Rakibine üç sayı çizgisinin gerisinden ve boyalı alandan skor üreterek karşılık veren Galatasaray, birinci periyodun bitimine 12 saniye kala eşitliği yakaladı: 21-21. İzmir temsilcisi, Henry'nin son saniyedeki dış atış isabetiyle ilk çeyreği 24-21 üstün kapattı.

İkinci periyoda iyi başlayan Galatasaray, Hunter'ın peş peşe kaydettiği üç sayılık basketlerle 13. dakikada 29-26 öne geçti. Toparlanarak hızlı hücumlarla etkili olan konuk ekip, 18. dakikayı 40-37 üstün bitirdi. Pınar Karşıyaka, soyunma odasına da 46-39 önde girdi.

Pınar Karşıyaka, ikinci yarıya da tempolu başladı. Hücum ribauntlarının ardından basketler bulan İzmir temsilcisi, Galatasaray karşısında 27. dakikayı 14 sayılık farkla 60-46 önde geçti. Sarı-kırmızılı takım, çeyreğin son bölümünde skor üretmekte sorun yaşadı. Pota altını iyi savunan ve hızlı hücumlardan sayılar bulmaya devam eden konuk ekip, final periyoduna 67-50 üstün gitti.

Son çeyreğe Macon'ın basketleriyle giren Galatasaray, rakibini savunmada durdurmakta zorlandı. Motum'un yaptığı top kayıplarının ardından oyundan düşen sarı-kırmızılılar karşısında etkili olmaya devam eden Pınar Karşıyaka, 36. dakikada farkı 20 sayıya (60-80) kadar çıkardı. İzmir ekibi, maçı da 86-74 kazandı.

Pınar Karşıyaka'da Sek Henry'nin 18, Jeffery Raymar Morgan ile Tony Taylor'ın 17'şer sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray'da ise Daryl Macon Jr'ın 22, Brock Motum'un ise 21 sayısı kazanmaya yetmedi.

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