ING Basketbol Süper Ligi
Empera Halı Gaziantep Basketbol: 70 - Türk Telekom: 66
Salon: Karataş
Hakemler: Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Semih Vural
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Lemar 13, Kelly 13, Jaiteh 22, Simpson 8, Can Uğur Öğüt 11, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Haciyeva 3, Tomas, Doğan Şenli
Türk Telekom: Baldwin 6, Muhammed Mustafa Baygül 4, Dekker 8, Wiltjer 13, Eric 17, Gani Erdi Gülaslan 6, Can Korkmaz 8, Samet Geyik 4
1. Periyot: 16-16
Devre: 33-31
3. Periyot: 51-45
GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Türk Telekom'u 70-66 yendi.