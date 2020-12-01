



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Hüseyin Çelik

Anadolu Efes: Shane Larkin 2, Anderson 9, Tolga Geçim, Singleton 19, Sertaç Şanlı 7, Doğuş Balbay 7, Moerman 12, Simon 8, Erten Gazi 5, Buğrahan Tuncer 5

Pınar Karşıyaka: Taylor 13, Henry 5, Nusret Yıldırım, Kennedy 2, Morgan 14, Metecan Birsen 11, M'Baye 16, Yunus Emre Sonsırma, Onuralp Bitim, Mahir Ağva,

1. Periyot: 21-15

Devre: 38-23

3. Periyot: 58-44





İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 74-61 yendi.

Müsabakanın ilk bölümünde Singleton ve Anderson'un skorer oyunuyla etkili olan lacivert-beyazlılar, 5. dakikayı 11-6 önde geçti. Rakibine Kennedy, Morgan ve Henry'nin basketleriyle karşılık veren konuk takım, 7. dakikada farkı 1 sayıya (14-13) indirdi. İlk periyotta 14 sayıyla çift haneli skora ulaşan Singleton'un dış atıştan bulduğu basketle rakibinin öne geçmesine engel olan Anadolu Efes, çeyreği 21-15 üstün tamamladı.

İkinci periyotta etkili bir performans sergileyen Anadolu Efes, 15. dakikayı 13 sayı farkla (32-19) üstün geçti. Periyodun ikinci yarısında farkı çift hanelerde tutan ev sahibi ekip, devre arasına 15 sayı farkla 38-23 önde girdi.

İlk yarıdaki iyi oyununu ikinci devrede de sürdüren lacivert-beyazlılar, 24. dakikada farkı 17 sayıya taşıdı: 47-30. Müsabakanın 25. dakikasından sonra 2 dakikalık süreçte 6-0'lık seri yakalayan İzmir temsilcisi, 27. dakikada farkı 10 sayıya (50-40) çekti. Ancak Simon ve Buğrahan'ın basketleriyle farkın tek hanelere inmesini önleyen Anadolu Efes, periyodu 58-44 üstün bitirdi.

Karşılıklı basketlerle geçen mücadelenin son çeyreğinde Anadolu Efes farkı çift hanelerde tuttu ve sahadan 74-61 galip ayrıldı. Bu sonuçla ligde 1 maçı eksik Anadolu Efes, 9'da 9 yaptı. İki maç eksiği bulunan Pınar Karşıyaka ise 3. kez mağlup oldu.

Müsabakada 19 sayı kaydeden Anadolu Efesli Singleton maçın en skorer oyuncusu oldu. Lacivert-beyazlılarda Moerman 12, 10 ribauntle "double-double" yaptı. Pınar Karşıyaka'da ise kenardan gelerek 16 sayı üreten M'Baye ile 14 sayı üreten Morgan, 13 sayı kaydeden Taylor ve 11 sayı bulan Merecan Birsen'in performansı mağlubiyeti önleyemedi.





- Türk statüsünde lisansı çıkarılan Larkin sahada





Anadolu Efes'in ABD asıllı yıldızı Shane Larkin, Türk statüsünde ilk kez forma giydi.

Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde Türk statüsünde forma giyebilmesi için A Milli Takım'da oynama zorunluluğu bulunan Larkin'in ay-yıldızlı takımda süre almasının ardından lig lisansı çıkarıldı.

Lavicert-beyazlı formayla bu sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden ancak ING Basketbol Süper Ligi'nde sahaya çıkamayan 28 yaşındaki oyun kurucu, lisansının çıkarılmasından ilk maçında Pınar Karşıyaka'ya karşı formasını terletti.

Tecrübeli basketbolcu, müsabakayı 2 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ile tamamladı.



