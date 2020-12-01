  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Aliağa Petkimspor: 67 - Empera Halı Gaziantep Basketbol: 66

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:19:19 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ENKA

Hakemler: Özlem Yalman, Kerem Baki, Kaan Büyükçil

Aliağa Petkimspor: Yiğitcan Turna 3, Ray 15, Wimbush 13, Hummer 15, Zack 9, Boran Güler 4, Ege Arar, Hakan Yapar, Dorukhan Engindeniz 8

Empera Halı Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 8, Lemar 8, Kelly 11, Simpson 13, Doğan Şenli 4, Orhan Haciyeva 4, Tomas 6, Metehan Akyel 6, Can Uğur Öğüt 6

1. Periyot: 21-14

Devre: 40-32

3. Periyot: 54-61


İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor, Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 67-66 yendi.

İlk 5 dakikasını konuk ekibin 10-9 önde geçtiği müsabakada düşük şut yüzdesiyle oynayan rakibi karşısında üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, periyodu 7 sayı farkla 21-14 galip tamamladı.

İkinci periyotta Tomas ve Lemar'la aradaki farkı azaltan Empera Halı Gaziantep Basketbol, 15. dakikada Orhan Haciyeva'nın basketiyle 26-26 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde Yiğitcan ve Dorukhan'la 3 sayılık basketler bulan Aliağa Petkimspor, devreyi 40-32 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta 32. dakikada 45-37 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor karşısında 9-0'lık seri yakalayan konuk ekip 46-45 öne geçti. Son 4 dakikasına 48-48 eşitlikle girilen müsabakada Metehan ve Simpson'la 10-0'lık seriyla farkı 10 sayıya (58-48) çıkaran Empera Halı Gaziantep Basketbol, periyodu 61-54 üstün tamamladı.

Son periyotta sadece Aliağa Petkimspor'un 4 sayı ürettiği ilk 5 dakikalık bölümü 61-58 önde geçen Empera Halı Gaziantep, son periyotta ilk basketini 36. dakikada Doğan Şenli ile buldu. Bitime 1 dakika 33 saniye kala Wimbush'un 3 sayılık basketiyle 63-63 eşitlik yakalayan Aliağa Petkimspor, son saniyede İsmail Cem Ulusoy'un yaptığı hücum faulun ardından Hummer'ın tek sayısıyla müsabakadan 67-66 galip ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya basınının gündemine oturan skandal görüntü! Öldürdüğü askerin bacağını...
Dünya

Dünya basınının gündemine oturan skandal görüntü! Öldürdüğü askerin bacağını...

Dünya basını, Avustralya askerinin, öldürdüğü Taliban askerinin protez bacağını bira içmek için kullandığı skandal görüntülere geniş yer ayı..
Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti
Siyaset

Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.
ABD'den S-400 açıklaması
Gündem

ABD'den S-400 açıklaması

Sinop’ta test edilen S-400’lerden rahatsız olan ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson skandal ifadelere yer verdi. Bailey Hutc..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay