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Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Pınar Karşıyaka: 96 - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 82

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:14:05 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Pınar Karşıyaka: Taylor 11, Metecan Birsen 4, Kennedy 14, M'Baye 15, Mahir Ağva, Çağatay Özkan, Morgan 22, Arca Tülüoğlu 3, Onuralp Bitim 2, Henry 14, Yunus Sonsırma 11

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Macura 28, Wright 18, Sinan Sağlam, Leissner 14, Egemen Güven 10, Utku Saraloğlu, Berke Aygündüz, Harun Apaydın, Kairys 10, Ali Tuncer 2, İsmail Karabilen

1. periyot: 31-25

Devre: 55-36

3. periyot: 71-62

5 faulle çıkan: 26.49 Sinan Sağlam (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 96-82 yendi.

Karşılaşmaya Pınar Karşıyaka, M'Baye, konuk ekip Macura'nın sayılarıyla başladı. Pınar Karşıyaka, 8 sayılık farka (17-9) ulaştığı periyodun ilk 5 dakikasını 18-12, periyodu da 31-25 üstün tamamladı.

İkinci periyotta 15. dakikada Kennedy'nin basketiyle 42-31 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, kalan bölümde aradaki farkı yükselterek devreyi 19 sayı farkla 55-36 galip bitirdi.

Üçüncü periyodun başında farkı 12 sayıya kadar indiren (43-55) konuk ekip, periyodun bitimine 1 dakika 40 saniye kala farkı 7 sayıya düşürdü: 62-69. Son bölümde Morgan'la bir basket bulan Pınar Karşıyaka, periyodu 71-62 önde tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip müsabakadan 96-82 galip ayrıldı.

Müsabakayı İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Minik Ayda, ağabeyi Atakan ve babaları Uğur Gezgin de takip etti.

Ev sahibi ekipte Semih Erden, Nusret Yıldırım ve Yalım Olcay sağlık durumları nedeniyle forma giymedi.

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