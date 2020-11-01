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Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Türk Telekom: 81 - Pınar Karşıyaka: 61

Yeniakit Publisher
2020-11-01 19:39:32 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Ali Köseoğlu

Türk Telekom: Johnson 9, Dekker 19, Mcintyre 11, Wiltjer 16, Eric 13, Can Korkmaz 7, Gani Erdi Gülaslan 2, Samet Geyik 4, Göktuğ Baş, Ercan Bayrak

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 12, Semih Erden, Taylor 18, Henry 9, M'Baye 9, Kennedy 5, Nusret Yıldırım, Mahir Ağva 6, Onuralp Bitim 2, Yunus Emre Sonsırma

1. Periyot: 23-9

Devre: 43-21

3. Periyot: 70-41


ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 81-61 yendi.

Karşılaşmaya Dekker ve Wiltjer'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle hızlı bir giriş yapan Türk Telekom, 15-2'lik seri yakaladı. Rakibine kolay basket şansı tanımayan başkent ekibi, ilk periyodu 23-9 önde tamamladı.

İyi oyununu ikinci periyotta sürdüren ve 15. dakikada Samet Geyik'in basketiyle 20 sayılık (33-13) farka ulaşan Türk Telekom, soyunma odasına 43-21 üstün gitti.

Farkın açılmasıyla oyundan kopan rakibi karşısında rahat basketler bulmaya devam eden ve bir ara farkı 33 sayıya (68-35) kadar çıkaran başkent temsilcisi, üçüncü çeyreği 70-41 önde geçti.

Karşılaşmayı 81-61 kazanan Türk Telekom, 5. galibiyetini elde etti. Konuk ekip Pınar Karşıyaka ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Türk Telekom'dan Dekker oldu.

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