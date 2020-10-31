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Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji: 70 - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 76

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:13:50 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Polat Parlak

Bahçeşehir Koleji: Perez 11, Green 24, Burak Can Yıldızlı 8, Owens 6, Jones 11, İsmet Akpınar 3, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel, Deniz Kılıçlı, Thomas Akyazılı 3, Aldridge, Erkan Yılmaz 4

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Saldivar 11, Sinan Sağlam 5, Akif Egemen Güven 14, Leissner 17, Macura 17, Wright 10, Utku Saraloğlu, Efe Beşok, Harun Apaydın, Ali Tuncer 2

1. Periyot: 10-21

Devre: 26-37

3. Periyot: 47-50

5 faulle çıkanlar: 35.18 Saldivar (HDI Sigorta Afyon Belediyespor), 39.08 Owens (Bahçeşehir Koleji)


İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 76-70 yendi.

HDI Sigorta Afyon Belediyespor üçüncü galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji üçüncü kez mağlup oldu.


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