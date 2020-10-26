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Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş: 74 - Anadolu Efes: 81

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:55:18 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Sinan İşgüder, Ayşenur Yazıcıoğlu

Beşiktaş: Mehmet Yağmur 7, Şehmuz Hazer 13, Blackmon 12, Ercan Osmani 15, Sadık Emir Kabaca 5, Alperen Şengün 10, Johnson 8, Egehan Arna, Can Kaan Turgut 4

Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 6, Micic 18, Beaubois 8, Moerman 18, Dunston 12, Erten Gazi 5, Pleiss 12, Yiğitcan Saybir 2

1. Periyot: 17-20

Devre: 34-40

3. Periyot: 54-61


İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 81-74 yendi.

Anadolu Efes üst üste 5. galibiyetini alırken, Beşiktaş 5 kez mağlup oldu.

Pota altında Ercan Osmani ile etkili olan Beşiktaş, Blackmon'ın basketiyle 3. dakikada 7-4 üstünlük yakaladı. Rakibin alan savunmasına karşı Şehmus Hazer ile 3 sayılık basket bulan siyah-beyazlı ekip, 7. dakikayı da 14-10 önde geçti. Alan savunmasında ısrar eden Anadolu Efes, rakibinin dış şutlarda etkisiz kalmasıyla 8. dakikada Micic'in basketiyle maçta dengeyi kurdu: 14-14. Pota altında Dunston'ı iyi kullanan Anadolu Efes, Micic'in basketiyle 1. periyodu 20-17 önde tamamladı.

Anadolu Efes, maçın 2. periyodunda iyi savunmasıyla rakibine kolay şut şansı vermedi. Hücumda da etkili olan lacivert-beyazlı ekip, Yiğitcan Saybir'in basketiyle 16. dakikada farkı 14 sayıya (35-21) çıkardı. Hızlı hücumlarla ritim yakalayan Beşiktaş, Blackmon'ın 3 sayılık basketiyle ilk yarı sonunda farkı 6 sayıya indirdi: 34-40.

Lacivert-beyazlı ekip, iyi savunmasını ikinci yarının başında da sürdürdü ve Buğrahan'ın basketiyle 24. dakikayı 49-39 önde geçti. Dışarıdan bulduğu sayılarla oyundan kopmayan Beşiktaş, Can Kaan Turgut'un basketiyle 28. dakikada farkı 3 sayıya (49-46) indirdi. Moerman'ın üst üste üç sayılık basketleriyle üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, 3. periyodu 61-54 önde tamamladı.

Son periyotta oyunun kontrolünü elinde bulunduran Anadolu Efes, karşılaşmayı 81-74 kazandı.

Anadolu Efes'te dizine darbe alan Tibor Pleiss oyuna devam edemedi.



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