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Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Aliağa Petkimspor: 78 - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81

Yeniakit Publisher
2020-10-04 17:34:18 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ENKA

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Aliağa Petkimspor: Serkan Menteşe, Ray 26, Wimbush 4, Hummer 5, Zack 20, Boran Güler 3, Ege Arar, Vasiliauskas 15, Hakan Yapar 3, Canberk Kuş 2, Alp Karahan

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 24, Cruz 18, Sinan Sağlam 9, Leissner 4, Kairys 6, Utku Saraloğlu, Ekrem Sancaklı, Egemen Güven 12, Macura 8

1. periyot: 19-29

Devre: 40-52

3. periyot: 58-63

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 81-78 mağlup etti.

Müsabakaya 5-0'lık seriyle başlayan ve 6. dakika içinde Sinan'ın basketiyle farkı 7 sayıya (13-6) çıkaran HDI Sigorta Afyon Belediyespor periyodu 29-19 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında farkı 12 sayıya (35-23) kadar yükselten rakibi karşısında Aliağa Petkimspor, Vasiliauskas ve Ray'in basketleriyle farkı 14. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirdi: 31-37. Konuk ekip, özellikle son bölümdeki etkili oyunuyla devreye 52-40 üstün girdi.

Üçüncü periyodun başında üstünlüğünü sürdüren HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 25. dakikayı 59-51 önde geçti. Aliağa Petkimspor, Ray ve Zack'le farkı 3 sayıya (56-59) indirse de konuk ekip periyodu 63-58 üstün bitirdi.

Karşılaşmanın son 6 dakikasına 68-60 üstün giren rakibi karşısında 6-0'lık seriyle farkı 2 sayıya indiren (66-68) Aliağa Petkimspor, bitime 2 dakika 22 saniye kala Ray'in 3 sayılık basketiyle beraberliği yakaladı: 75-75. Cruz ve Leissner'la farkı tekrar 6 sayıya (81-75) çıkaran HDI Sigorta Afyon Belediyespor, müsabakadan 81-78 galip ayrıldı.

Tribünde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanında, üzerinde "Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." yazılı pankart açıldı.

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