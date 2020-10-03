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Spor

ING Basketbol Süper Ligi

TOFAŞ: 94 - Büyükçekmece Basketbol: 85

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:21:19 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Semih Vural, Polat Parlak

TOFAŞ: Purcell 8, İbrahim Berk Uğurlu 5, White 9, Simmons 12, Kilpatrick 23, Berkan Durmaz 14, Christon 17, Muhsin Yaşar 6, Batın Tuna, Mert Konuk

Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 19, Anderson 14, Ömer Utku Al 11, Eldridge 16, Mert Celep 8, Farrell 6, Oliver 11, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Ahmet Can Duran, Cengizhan İvedi, Atakan Erdek

1. Periyot: 25-16

Devre: 50-44

3. Periyot: 77-62

Beş faulle çıkan: 39.14 White (TOFAŞ)


BURSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında TOFAŞ, sahasında Büyükçekmece Basketbol'u 94-85 yendi.

Büyükçekmece Basketbol, maça Ömer Utku Al ve Gabriel Olaseni'nin etkili oyunuyla hızlı başladı ve 5. dakikada farkı 5 sayıya (11-6) çıkardı. TOFAŞ başantrenörü Orhun Ene'nin aldığı molanın ardından toparlanan ev sahibi ekip, önce farkı eritirken, ardından 6. dakikada 12-11 öne geçti. Bu dakikadan sonra üstünlüğü ele alana TOFAŞ, farkı 9 sayıya (25-16) kadar çıkartıp, ilk çeyreği bu skorla tamamladı.

İkinci çeyrekte Berkan Durmaz'ın üçlükleriyle ve Muhsin Yaşar'ın pota altından sayılarıyla oyunu domine eden TOFAŞ, 13. dakikada farkı çift hanelere çıkarttı: 32-21. Karşılıklı basketlerle geçen ikinci çeyreğin ardından Bursa temsilcisi soyunma odasına da 6 sayı farkla 50-44 galip durumda gitti.

Üçüncü çeyreğe Simmons ve Christon'un basketleriyle başlayan TOFAŞ, 22. dakikada farkı 14 sayıya (58-44) kadar çıkardı. Periyodun kalan bölümünde iyi performansını sürdüren ev sahibi ekip, final periyoduna 77-62 üstün girdi.

Son periyotta farkı kapatmak için savunmadaki sertliği artırıp daha agresif hücum eden Büyükçekmece Basketbol, Anderson ve Olaseni ikilisiyle skor üreterek farkı 38. dakikada 6 sayıya kadar indirdi: 89-83. Kalan sürede rakibine geri dönüş şansı tanımayan TOFAŞ, parkeden 94-85 galip ayrıldı.


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