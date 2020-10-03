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Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 75 - Frutti Extra Bursaspor: 89

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:21:07 -
ING Basketbol Süper Ligi


Salon: Beşkaza Spor Salonu


Hakemler: Erşan Kartal, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 17, Fırat Töz 7, Abu 4, Frazier 17, Caner Ercan 4, Murat Can Esen, Mustafa Baştürk, Polat Kaya 6, Tufan Önen, İbrahim Yıldırım 3, Cook 17, Sercan Ergin

Frutti Extra Bursaspor: Ömer Can İlyasoğlu, Tevfik Akdamar, Munford 9, Perry 13, Birkan Batuk 17, Enver Arslan, İzzet Türkyılmaz, Newman 1, Oğuz Savaş 21, Mutaf 8, Kadjı 7, Hamilton 13


1. Periyot: 18-18

Devre: 41-36

3. Periyot: 56-68

MUĞLA (AA) (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 89-75 yendi.

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