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Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Büyükçekmece Basketbol: 86 - Petkimspor: 83

Yeniakit Publisher
2020-09-27 20:00:21 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

Büyükçekmece Basketbol: Anderson 34, Ömer Utku Al 16, Eldridge 3, Mert Celeb 7, Olaseni 8, Farrel 11, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 3, Cengizhan İvedi 2, Ahmet Can Duran 2

Petkimspor: Ray 14, Ege Arar 11, Vasiliauskas 12, Wimbush 9, Hummer 15, Boran Güler 8, Hakan Yapar, Zack 3, Canberk Kuş 8, Alp Karahan 3, Serkan Menteşe

1. Periyot: 24-20

Devre: 41-43

3. Periyot: 56-60

Beş faulle çıkanlar: 37.41 Olaseni, 39.23 Mert Celeb, 39.57 Eldridge (Büyükçekmece Basketbol), 30.57 Wimbush (Petkimspor)


İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında Büyükçekmece Basketbol, Petkimspor'u 86-83 yendi.


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