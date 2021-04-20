İnfaz koruma memuru başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı alım sonuçları
Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru başvuru sonuçları merak ediliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuran adaylar infaz koruma memuru (İKM) sonuçlarını araştırıyor. Adalet Bakanlığı CTE bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için ilan yayınlamıştı. İKM başvuruları 12 Mart'ta sona ermişti. Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru başvurularının ardından İKM-gardiyan başvuru sonuç tarihi sorgulanıyor. Peki Adalet Bakalığı CTE İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 4.918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 destek personeli (şoför), 33 destek personeli (aşçı), 4 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.358 personel alımı yapacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel almı için başvurular 12 Mart'ta tamamlandı. Başvuruda bulunan adaylar ise Adalet Bakanlığı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına cevap aramaya başladı
Adalet Bakalığı infaz koruma memuru başvuru sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçları için gözler Bakanlık tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi ancak sonuç tarihiyle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;
Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.