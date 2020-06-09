İnfaz koruma memuru alımı 2020 Adalet Bakanlığı gardiyan zabıt katip mübaşir adli personel alımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2020 yılı kamu personeli alımlarına ilişkin beklenen müjdeyi verdi. İnfaz koruma memurlarının haklarının iyileştirilmesi konusuna değinen Bakan Gül, "İKM'lerimize selam ediyorum. Yıllardır bekledikleri yıprtanma payı ile ilgili adım atıldı. O konuda 2 yıl önce adım atıldı. Özlük hakları ile ilgili kadroya geçiş ve diğer haklar gündemimizde. Onlar bunu hak ediyorlar. Çalışmalar devam ediyoruz. Tüm personellerle ilgili düzenlemeler ve takipler yapılıyor. İlgili birimlerle görüşmeler yapılıyor." İfadesini kulandı.

İnfak koruma memuru, mübaşir zabıt katibi alımları ne zaman?

Adalet Bakanlığı ve CTE 'nin personel alımı yapıp yapmayacağı konusuna değinen Bakan Gül, "Maliyeden onay çıkınca infaz koruma memuru, katip ve adli personel alımı alımı yapacağız" dedi.