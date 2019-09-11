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INERS’19 sona erdi

Düzce Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (INERS’19) gerçekleştirilen birbirinden değerli bilimsel içerikli oturumların ardından sona erdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:22
INERS’19 sona erdi

Düzce Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (INERS’19) gerçekleştirilen birbirinden değerli bilimsel içerikli oturumların ardından sona erdi.


Mühendislik alanlarındaki geçmiş deneyimleri, yeni gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını içeren bildirilen paylaşıldığı sempozyum, dünyanın dört bir yanından ilgili çalışma alanlarında önde gelen uzmanları, araştırmacıları, mühendisleri, bilim adamlarını ve lisansüstü öğrencileri buluşturdu.


15 farklı başlık altında 10 farklı ülkeden gelen 200’ün üzerinde tam metin içerisinden 160 tanesinin bildirilerde sunulmak üzere kabul edilen sempozyumda, Düzce Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi’ndeki farklı salonlarda birçok oturum gerçekleştirildi. Tüm mühendislik alanlarına ilişkin güncel bilgiler, araştırmalar, birikim ve tecrübelerin paylaşıldığı sempozyumda, dünyadaki farklı üniversitelerden alanında uzman konukların katıldığı özel oturumlar da düzenlendi.


Ülkemizdeki ve dünyadaki son gelişmeler, yeni araştırma konuları, var olan sorunlar ve çözüm önerileri, yeni parametreler ışığında değerlendirildi. Mühendislik, inovasyon ve Ar-Ge konularıyla gelişen trendlerin de ele alındığı sempozyumda, vaka çalışmalarıyla bilgilerin teoriden uygulamaya geçilmesine de imkan sağlandı.


Zengin içerikli bilimsel tartışmalarla, mühendislik alanlarına ilişkin yeni bakış açıların geliştirilmesine katkı sağlayan sempozyum ile ülkemizin mühendislik bilimlerinde daha da ileri seviyelere gelmesi de amaçlandı. 3.Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, sosyal program ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:22
  1. bilim
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