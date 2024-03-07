İnek sağmak isteyen gencin feci ölümü
Konya'da ineklerin sütünü sağmak isteyen 20 yaşındaki Sebahattin Gözlüdağ, ahırdaki süt sağma makinesini çalıştırdığı an elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan bir kişi, inekleri sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Atlantı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Sebahattin Gözlüdağ (20), inekleri sağmak için ahıra girdi. Süt sağma makinesini çalıştıran Gözlüdağ, makinedeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.
Gözlüdağ'ı yaralı bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gözlüdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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