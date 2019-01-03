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İnek çaldığı iddia edilen Müslüman linç edildi!

Hindistan'da 55 yaşında bir Müslüman, inek çaldığı iddiasıyla bir çete tarafından sopalarla dövülerek öldürüldü.

03 Ocak 2019 Perşembe 17:10
İnek çaldığı iddia edilen Müslüman linç edildi!

Hindistan'ın Bihar eyaletinde inek çaldığı iddia edilen bir Müslüman'ın linç edildiği bildirildi.

Ölene kadar saldırdılar

Polis memuru K.D. Singh, Araria bölgesinde 55 yaşındaki Muhammed Kabul'un, köydeki büyükbaş hayvanları ve inekleri çaldığı iddiasıyla bir çete tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğünü belirtti.

Singh, Simarbani köyünde yaşanan olayla ilgili soruşturma ve Kabul'a saldıran çete üyelerini yakalamak için çalışma başlatıldığını ifade etti.

India Today'de yer alan haberde, olayın görüntülerinin kaydedildiği bir videoda Kabul'un, çete üyelerine kendisini öldürmemeleri için yalvardığının görüldüğü belirtildi.

Çete üyelerinin Kabul'un yüzünü tekmeleyerek sopalarla vurduğu ve "hırsız" diye bağırdığı ifade edilen haberde, çetenin Kabul ölene kadar saldırmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Polisin iki gün sonra haberi oldu

Polisin, 29 Aralık gecesi yaşanan olaydan, videonun sosyal medyada yer almasından 2 gün sonra haberdar olduğu kaydedildi.

Hindu inancında inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

Hindistan'da yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri iddiasıyla özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendiği ifade ediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:10
  1. Hindistan
  2. Müslüman
  3. Muhammed Kabul
  4. Hindular
  5. India Today

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