İnegölspor Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1.Lig 8. hafta
TFF 1. Lig'in 8. haftasında İnegölspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Peki, İnegölspor Samsunspor maçı ne zaman? İnegölspor Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...17 Ekim 2019 Perşembe 19:08
TFF 1. Lig'in 8. haftasında İnegölspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Peki, İnegölspor Samsunspor maçı ne zaman? İnegölspor Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
İnegölspor Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İnegölspor Samsunspor maçı 20.10.2019 Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Mücadele Sasunspor Web TV'den canlı olarak yayınlanacak.
TFF 1. Lig 8. hafta fikstürü
Cuma
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)
Cumartesi
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)
Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor (Stadı açıklanmadı)
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