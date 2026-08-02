İnegöl’de virajı alamayan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobil ters döndü. Araçta sıkışan 3 yaralı, çevredeki mevsimlik işçilerin yardımıyla kurtarıldı.
İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Hakan B. yönetimindeki 16 JAK 85 plakalı otomobil viraja girdiği sırada yoldan çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, şarampole yuvarlandıktan sonra ters dönerek durabildi. Kazada sürücü Hakan B. ile otomobildeki Ersan A. ve Bünyamin K. yaralandı.
YARDIMA MEVSİMLİK İŞÇİLER KOŞTU
Devrilen otomobilde sıkışan yaralıların yardımına çevrede bulunan mevsimlik işçiler yetişti. Üç kişi, işçilerin desteğiyle araçtan çıkarıldı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN DURUMLARI İYİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.