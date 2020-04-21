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Aktüel

İnegöl'de otomobil devrildi: 3 yaralı

2020-04-21 21:01:25 -
İnegöl'de otomobil devrildi: 3 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Akhisar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde seyreden Kadir Ö. (24) idaresindeki 16 N 7995 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı.

Takla atan ve yol kenarında bulunan evin önündeki ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Orhan T. (26) ve Muhammed G.(26) yaralandı.

Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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