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İnegöl'de kapalı işhanının çatısında mahsur kalan yavru kedileri itfaiyeciler kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:39:12 -
İnegöl'de kapalı işhanının çatısında mahsur kalan yavru kedileri itfaiyeciler kurtardı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir iş hanının çatı katında mahsur kalan yavru kedileri, itfaiyeciler kurtardı.

Yenice Mahallesi'nde bir iş hanının çatı katından uzun süre yavru kedi sesi duyan çevre sakinleri itfaiyeyi aradı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan iş hanının çatısına vinç yardımıyla çıkan ekipler, 5 yavru kediyi mahsur kaldıkları yerden kurtararak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi yetkililerine teslim etti.

Civarda oturan vatandaşlar, itfaiyecilerin çalışmasını balkon ve pencerelerinden merakla izledi.

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