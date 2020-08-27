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Aktüel İnegöl'de halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Aktüel

İnegöl'de halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:14:11 -
İnegöl'de halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Orhaniye Mahallesi Hakkıbey Sokak'ta, Selami Dikilitaş idaresindeki 16 M 06103 plakalı halk otobüsü ile karşı yönden gelen Betül Engin'in kullandığı 06 GE 5035 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan otobüsteki yolculardan Fatma Temiztaç, Buğra Tüfenk, Eda Özdemir, Ali Çar ve bir yaşındaki Erva Çar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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