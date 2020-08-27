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Aktüel İnegöl Mobilyacılar Odası Genel Sekreteri Balkan, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Aktüel

İnegöl Mobilyacılar Odası Genel Sekreteri Balkan, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:36:13 -
İnegöl Mobilyacılar Odası Genel Sekreteri Balkan, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

BURSA (AA) - İnegöl Mobilyacılar Odası Genel Sekreteri ve Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Naim Kamuran Balkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 10 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan 49 yaşındaki Balkan, İnegöl Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Balkan'ın cenazesi, İnegöl Mesudiye Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışma arkadaşını Kovid-19'dan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Başsağlığı dileğinde bulunan Ayhan, "Bu tür üzücü hadiseleri yaşamamak adına tüm vatandaşlarımız, lütfen devletimizin açıkladığı tedbir ve kurallara uysun. Kovid-19 maalesef sevdiklerimizi bizlerden koparmaya devam ediyor." diye konuştu.

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