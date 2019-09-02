0553 313 94 23

İnegöl Belediyesi’nin yeni haritası belirlendi

İnegöl Belediyesi’nin başlattığı 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmaları tamamlandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:14
İnegöl Belediyesi’nin yeni haritası belirlendi

İnegöl Belediyesi’nin başlattığı 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmaları tamamlandı.


Hedeflerle gelişim yolunda ilerlemenin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Alper Taban;” Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir adımla başlamak zorundadır. Yolculuğumuzda adımlarımızı istişâreye önem vererek, siz yönetim paydaşlarımızla kararlılıkla sürdürüyoruz. Mevcut bulunduğumuz noktanın, ulaşmak istediğimiz hedeflerimizin, kararlılığımızın, gayretimizin, prensiplerimizin altlığını oluşturması adına yeni misyon ve vizyon çalışmamızı tamamladık. Niyetimiz bu çalışmanın sadece bir metin olarak kurumumuz duvarlarında ya da internet sitesinde yer alması değil. Tüm personelimiz ile siz kıymetli vatandaşlarımız ile misyonumuzu, vizyonumuzu, temel değerlerimizi belirleyerek çok daha güçlü adımlarla çalışmalarımızda ilerlemektir” açıklamasında bulundu.


Kurum kültürünün daha da gelişmesi adına, değişime doğru direnç göstererek gayretli çalışmaların sürdüğünü dile getiren Başkan Taban, ”Katılımcı yönetim vurgusuna dikkat çekiyoruz. Temel yetkinlik ve farkındalıklar yönetimi ile çıktığımız yolda katılımcı yönetimin başarıyı belirleyen en önemli etken olduğunu biliyoruz. Misyonumuz, yeni nesil belediyecilik anlayışı ile teknoloji, gelişim ve ortak aklı önemseyen, verimli ve sonuç odaklı çalışmayı esas alan, insana ve çevreye saygılı bir İnegöl. Vizyonumuz ise,arihsel geçmişi ve potansiyel gücü ile yaşam kalitesi yüksek, mutlu insanların yaşadığı örnek bir gönül şehri kurmak olarak belirlenmiştir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:14
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da emlak fiyatlarında rekor artış
    1. Yunanistan'da emlak fiyatlarında rekor..
    2. Taş öğütme makinesine düşen işçiler..
    3. Giresunspor'da transfer
    4. Edirne'de bin 119 düzensiz göçmen..
    5. Kütahya’da ’Dumlupınar ve Dumlupınar..
    6. GÜNCELLEME - İzmir'de 5 yaşındaki..
    7. Çin, Dünya Ticaret Örgütü’nde ABD’ye..
    8. ABD Başkanı Trump şans dilemişti! İran..
    9. HDP’li Demirtaş’a tahliye kararı
    10. Katalonya Hükümet Başkanı emre..
    11. Mavi kapaklar tekerlekli sandalyeye..
    12. Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
    13. Yenişehir’de Altın Biber Festivali
    14. "Çavuş üzümü" gezisi
    15. "Futbolda şike kumpası" davası
    16. A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD..
    17. Minik Eymen’in ölümünde ihmal iddiası
    18. Kızılcık toplarken hayatını kaybetti
    19. Esed rejimi Lübnan'ın gönderdiği..
    20. İzmit Belediyesi, mahallelerde sinek..
    21. İlkokulda bıçaklı saldırı: 10 yaralı
    22. Tatlısu’da 15 dekar makilik alan yandı
    23. Tekirdağ’da 26 kaçak göçmen yakalandı
    24. Mitokondri nakli nedir? Yumurta nakli..
    25. İsrail hapishanelerindeki 200..
    26. HDP’li belediye meclis üyelerinden AK..
    27. Yılmaz Özdil'in ipliğini pazara..
    28. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    29. Rusya'dan flaş güvenli bölge açıklaması
    30. Gökhan Alsan Samsunspor’da
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak