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Yerel İnegöl Belediyesi'nde başkan yardımcıları göreve başladı
Yerel

İnegöl Belediyesi'nde başkan yardımcıları göreve başladı

Yeniakit Publisher
2024-04-12 19:57:00 -
İnegöl Belediyesi'nde başkan yardımcıları göreve başladı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, başkan yardımcılarının göreve başladığını duyurdu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesabından başkan yardımcılarına yönelik açıklama yaptı. Başkan Alper Taban paylaşımında, "Yeni dönemde Belediye Başkan Yardımcılarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Başkan yardımcıları resmi olarak Fevzi Dülger, Hasan Aydın, Derya Uysal Tuncay ve Melih Ateş görevlerine başlamış oldu.

Alper Taban kimdir?

1976 İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı.

2000-2013 yılları arasında kurucusu olduğu telekomünikasyon firmasında yönetici olarak görev yaptı.

2005 yılında İnegöl Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu.
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2005-2013 yılları arasında Ak Parti ilçe teşkilatında Siyasi İşler Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev aldı.

2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis üyeliği sonrasında, İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2017 yılı Kasım ayına kadar İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü.

08 Kasım 2017 tarihinde Belediye Meclisinde yapılan olağanüstü oturumda İnegöl Belediye Başkanlığı görevine getirilen Alper TABAN, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İnegöl Belediyesi Belediye Başkanı seçildi.

Taban, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

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