İnegöl Belediyesi sahada çalışmalarını sürdürüyor

İnegöl Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde tüm ekipleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Covid-19 salgını nedeniyle belirli günlerde sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken, İnegöl Belediyesi sokakların boş kaldığı günlerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Bahçekaya Mahallesi’nde cami bahçesi ve köy konağı ile imam lojmanı önündeki alanda çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Ayrıca İstiklal Caddesi üzerinde Aritmi Hastanesi önündeki keski virajda da kaldırım daraltılarak yolun genişletilmesi çalışması yapıldı. Bir yandan yolların boş olmasını fırsat bilerek hız kesicilerin boyama çalışmaları sürdürülürken, Mesudiye Mahallesi Güzel Sokakta da yeni yol açılması çalışması kapsamında ham yol çalışmaları devam ediyor.

Tüm ekipleriyle sahaya inen İnegöl Belediyesi, daha modern bir kent oluşturmak ve geleceğin İnegöl’ünü inşa etmek adına çalışmaların aralıksız devam ediyor.