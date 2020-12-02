  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İndirimli elektrik için son tarih 5 Aralık!
Ekonomi

İndirimli elektrik için son tarih 5 Aralık!

Serbest tüketicileri ilgilendiren son kaynak tedarik tarifesi hakkındaki tebliğlere göre tarımsal sulama, sanayi, ticarethane abone gruplarında 1 Ocak 2021'den itibaren indirimli elektrik alabilmek için son tarih 5 Aralık 2020.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:49:00 -
İndirimli elektrik için son tarih 5 Aralık!

Yıllık 7 milyon kilovatsaat ve üzerinde elektrik tüketen tarımsal sulama, sanayi ve ticarethane aboneleri, son kaynak tedarik tarifesinin altında fiyattan elektrik alma imkanına sahip.

NTV'de yer alana habere göre, bu imkandan yararlanabilmek için en geç 5 Aralık 2020 tarihine kadar piyasadaki tedarik şirketleriyle ikili anlaşma imzalanması gerekiyor.

Yüksek tarife geliyor

Halen son kaynak tedarik tarifesindeki kilovatsaat başına elektrik fiyatı sanayi aboneleri için 53 kuruş, ticarethaneler için 58 kuruş civarında bulunuyor.

Bu tarifenin yeni yılda zamlanması da bekleniyor. Ancak yıllık 7 milyon kilovatsaatin üzerinde tüketimi bulunan aboneler piyasada halen kilovatsaat başına 45 kuruşa kadar elektrik satabilecek tedarikçi bulma imkanına sahip.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Keçi sütündeki inanılmaz keşif! Tüm dengeleri değiştirecek
Gündem

Keçi sütündeki inanılmaz keşif! Tüm dengeleri değiştirecek

Türk bilim insanları, tüm dünyanın çare aradığı koronavirüs salgınına karşı bir ışık yaktı. Keçi sütünün içindeki bir maddenin virüsten koru..
Kozlar Türkiye'nin eline geçti! İran mecbur kalacak
Ekonomi

Kozlar Türkiye'nin eline geçti! İran mecbur kalacak

Türkiye ile Azerbaycan Nahçıvan'dan Türkiye'ye uzanacak yeni bir enerji hattı kurmayı planlıyor. Bu hat ile birlikte Türkiye İran'dan aldığı..
Yaşar Alptekin acı haberi duyurdu
Medya

Yaşar Alptekin acı haberi duyurdu

Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınyay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alptekin; 'Hayat arkadaşımı gerçek..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay